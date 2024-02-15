ЛИЦЕЙ 64 приглашает на Дни открытых дверей

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В саратовском Лицее-интернате 64 начинается предварительный этап набора детей в 8-е и 10-е классы на следующий учебный год.В Государственном автономном общеобразовательном учреждении Саратовской области «Лицей-интернат 64» пройдет знакомство с будущими 8-классниками и 10-классниками. Для организации встречи желающих поступить в 8 класс лицея и их родителей приглашают 2 марта 2024 года в субботу в 12.00, будущих 10-классников – 17 февраля. В Дни открытых дверей для гостей запланированы экскурсия по лицею, беседа с администрацией и педагогами, видео-презентация, консультации по подготовке к поступлению.Кроме того, в дни весенних каникул будет организовано предварительное тестирование, результаты которого можно будет зачесть при приеме в лицей. Основной этап конкурсного отбора восьмиклассников будет проходить с 1 июня. Испытание включает учебный материал по трем предметам - для всех поступающих русский язык и математика, а также по одному профильному предмету: в направлении «Программирование» и «Робототехника» - физика; в направлении «Медицина будущего» и «Биотехнологии» - биология; в направлении «Культура» - история.Лицей создан как благотворительный проект Председателя Государственной Думы В.В. Володина. Это инновационное образовательное учреждение дает широкие возможности получения качественного образования и всестороннего развития тем, кто нуждается в социальной поддержке. Поэтому при поступлении в Лицей учитывается социальный статус семьи и ребенка, который подтверждается документально. Право на обучение в Лицее-интернате имеют дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей, дети участников СВО, а также дети из малообеспеченных семей из числа многодетных, неполных семей, семей педагогических и медицинских работников.Воспитанники лицея за счет благотворительных средств обеспечиваются всем необходимым: школьной и спортивной формой, учебниками, канцтоварами. Обучение, питание и проживание бесплатное. Для детей из районов области есть современное общежитие на 120 мест (комфортабельные 2-х местные комнаты оборудованы туалетом и душевыми кабинами, удобной мебелью).В лицее обучается 400 детей 8-11 классов, классы по 20 человек. Кабинеты по всем предметам оснащены необходимым оборудованием, компьютерами, в Лицее есть библиотека, спортивный и актовый залы, класс хореографии.Выпускники Лицея получают устойчивую базу знаний для поступления в вузы и осознанного выбора профессии. Обучающие программы естественно-научного, технологического и гуманитарного профиля дают знания школьных предметов в расширенном объеме по 5 направлениям на выбор учащихся. Специализация классов: «Программирование», «Робототехника», «Медицина будущего», «Биотехнологии», «Культура». Обеспечено активное взаимодействие с образовательными организациями высшего образования: СНИГУ им. Н.Г.Чернышевского, СГТУ им. Гагарина Ю.А., СГМУ им. В.И.Разумовского, СГУГБИ им. Н.И. Вавилова, СГК им. Л.В. Собинова. При участии саратовских вузов преподаются 18 спецкурсов общеинтеллектуального направления, среди которых «3Д моделирование», «Основы WEB-разработки», «Программирование. Яндекс Лицей», «Визуальные коммуникации», «Сложный вопросы биологии», «Практические навыки в медицине. Первые ступени», научное лицейское общество «ДНК». Учащиеся Лицея являются победителями в различных олимпиадах и конкурсах, а большинство выпускников поступают в высшие учебные заведения.В Лицее есть хоровая, танцевальная и театральная студии, кружок вокального ансамбля и изобразительного искусства, разговорный клуб на английском языке, волонтерское движение. Занятия в бассейне дают результат - 100% детей умеют плавать. Работают секции волейбола и спортивного лазертага.Предварительная запись всех желающих поступить открыта с февраля. Зарегистрировавшиеся будут получать всю необходимую для поступления оперативную информацию о процедурах поступления и сроках мероприятий на указанные контакты.Для подачи заявки достаточно заполнить анкетные данные в соответствующем разделе официального сайта Лицея https://licey-internat64.gosuslugi.ru/. Свои вопросы можно задать и по телефону: 8(845-2) 79-64-64 или электронной почте sarli64@mail.ru.