Молодые ветеринарные специалисты получили «подъемные»

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Единовременную выплату в размере от 150 до 320 тысяч рублей получили молодые специалисты, которые работают в государственных ветеринарных учреждениях.Обладателями «подъемных», выделенных из областного бюджета, стали 7 молодых сотрудников ветстанций. Всего выплачено более 2 млн. рублей.Напомним, в соответствии с региональным законом о государственной поддержке кадрового потенциала промышленного комплекса молодым ветеринарным специалистам выплачивается единовременная денежная выплата: выпускникам высших учебных заведений - в размере 320 тысяч рублей, средних профессиональных организаций - 150 тысяч рублей.