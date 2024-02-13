Радищевский музей подготовил уникальный «художественный» тур

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Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева разработал автобусный экскурсионный маршрут с посещением трех городских объектов Радищевского музея, расположенных в Саратове: историческое здание (Радищева, 39), усадьба В.Э. Борисова-Мусатова (Вольская, 33), дом Павла Кузнецова (Октябрьская, 56).В ходе экскурсии жители и гости города узнают о творчестве художника, просветителя, основателя музея А.П. Боголюбова и о «птенцах Боголюбовского гнезда» – выдающихся русских художниках В.Э. Борисове-Мусатове и П.В. Кузнецове.«Радищевский музей и его партнеры на протяжении нескольких лет разрабатывают туристические маршруты в Саратове и городах области, посвященные знаменитым художникам-землякам. И мы очень рады, что в 2024 году к 200-летнему юбилею А.П. Боголюбова жители Саратова и гости нашего региона смогут в одной экскурсии познакомиться с постоянной экспозицией музея и домами художников Виктора Борисова-Мусатова и Павла Кузнецова», - отметила генеральный директор Радищевского музея Елена Галактионова.