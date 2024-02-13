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Спортсмены школы «РиФ» привезли три медали с Кубка России и Всероссийских соревнований юниоров по легкой атлетике

Новости
Спортсмены школы «РиФ» привезли три медали с Кубка России и Всероссийских соревнований юниоров по легкой атлетике


В Новочебоксарске (Чувашская республика) завершились Кубок России и Всероссийские соревнования юниоров по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В Кубке приняли участие 210 человек из 47 регионов страны, в соревнованиях юниоров — 75 из 24 регионов.

В состав сборной команды Саратовской области вошли спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура». В Кубке России участие приняли Мария Колобова и Мария Фомина, во Всероссийских соревнованиях юниоров — Сергей Полянин и Андрей Афонин.

Мария Колобова в беге на дистанции 200 метров завоевала серебряную медаль Кубка России.

Сергей Полянин стал обладателем двух медалей Всероссийских соревнований: серебряной медали в прыжках в длину и бронзой медали в беге на дистанции 800 метров.

Мария Фомина максимально приблизилась к пьедесталу в толкании ядра, заняв 4 -е место.

Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Таисия Борисова, тренер-преподаватель Светлана Компанцева, тренер-преподаватель Татьяна Жданова.