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Сотрудник Саратовской областной детской клинической больницы отправился в зону СВО

Новости
Сотрудник Саратовской областной детской клинической больницы отправился в зону СВО


Главный врач Наталья Троицкая от всех сотрудников вручила добровольцу набор медицинских препаратов и средства дезинфекции, которые пригодятся не только ему, но и другим бойцам.

Сергей отметил, что не смог остаться в стороне, принял для себя непростое решение – отправиться в зону СВО в качестве добровольца по зову сердца.

Коллеги пожелали Сергею везения, поскорее вернуться домой живым и здоровым.

«Медицинские работники наших лечебных учреждений уходят в зону СВО, они понимают, что там их помощь, знания, опыт, навыки также необходимы. В 2023 году в зону СВО уже ушел один из докторов областной детской клинической больницы - сейчас он оказывает медицинскую помощь и бойцам, и местному населению. Мы все приближаем нашу победу: кто-то здесь, в тылу, кто-то на передовой. Желаем всем бойцам вернуться домой как можно скорее!», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.