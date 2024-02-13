Сотрудник Саратовской областной детской клинической больницы отправился в зону СВО

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Главный врач Наталья Троицкая от всех сотрудников вручила добровольцу набор медицинских препаратов и средства дезинфекции, которые пригодятся не только ему, но и другим бойцам.Сергей отметил, что не смог остаться в стороне, принял для себя непростое решение – отправиться в зону СВО в качестве добровольца по зову сердца.Коллеги пожелали Сергею везения, поскорее вернуться домой живым и здоровым.«Медицинские работники наших лечебных учреждений уходят в зону СВО, они понимают, что там их помощь, знания, опыт, навыки также необходимы. В 2023 году в зону СВО уже ушел один из докторов областной детской клинической больницы - сейчас он оказывает медицинскую помощь и бойцам, и местному населению. Мы все приближаем нашу победу: кто-то здесь, в тылу, кто-то на передовой. Желаем всем бойцам вернуться домой как можно скорее!», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.