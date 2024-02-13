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Строительство моста «Горный - Березово» выполнено на 50%

Новости
Строительство моста «Горный - Березово» выполнено на 50%


Несмотря на отрицательные температуры, работы на объекте продолжаются с соблюдением всех технологических процессов. Строительство моста началось благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее на объекте был смонтирован так называемый тепляк, который позволил вести работы с бетоном, поскольку внутри него была постоянно плюсовая температура. Так, на четырех опорах забетонированы ростверки опор. Это одна из основных конструкций моста, которая обеспечивает его прочность. Этот элемент – своего рода каркас, который распределяет нагрузку от конструкции сооружения на фундамент опоры.

На третьей опоре завершена сборка армированного каркаса фундамента. Армирование – важный этап перед бетонированием. Согласно контракту, работы должны быть завершены к ноябрю 2024 года, поэтому подрядчик ведет работы без перерыва. Длина моста – 260 метров (вместе с подходами к искусственному сооружению – почти 630 метров), ширина 13,5 метров.

Член Общественного совета Краснопартизанского района Татьяна Ивашова отметила, что местные жители наблюдают за строительством моста. Это искусственное сооружение важно для них, ведь в период паводка плотину, которая соединяет их район с соседним Пугачевским, размывает. «Чтобы попасть на прием к врачу, а студентам в вузы и ссузы в Пугачеве, Балакове и даже Самаре – приходится делать большой «крюк» по объездным дорогам, а это и время, и расход бензина», - отметила общественница.

Кроме того, в этом году будут завершены работы ещё на трех искусственных сооружениях регионального значения. В прошлом году были начаты реконструкция моста через реку Таловка в Ершовском районе, капитальный ремонт моста через реку Сердоба в Екатериновском районе и ремонт путепровода по улице Ермощенко в Пугачеве.