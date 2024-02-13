В Саратовской области запущена программа поддержки предпринимательских инициатив участников СВО

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На площадке регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» состоялся запуск программы «Мой бизнес для участников СВО».Центр «Мой бизнес» Саратовской области выступил инициатором разработки и реализации комплекса мероприятий по поддержке предпринимательских инициатив участников СВО. На 2024 год разработана программа, включающая проведение тренингов от предпринимателей региона, лекций от Центробанка по вопросу финансовой безопасности, проведение встреч и форумов.На первой встрече были презентованы меры господдержки предпринимательства, реализуемых в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Освещены вопросы образовательных, консультационных и финансовых вопросов.По итогам принято решение о подписании Соглашения о сотрудничестве с Центром «Мой бизнес» и Фондом «Защитники Отечества».Участники мероприятия поделились своими впечатлениями.«На данный момент меня заинтересовала тема развития предпринимательства. Я понимаю, что если что-то предлагать, необходимо, прежде всего, быть специалистом в этой области, а также чтобы развивать предпринимательство, нужно быть экономически и юридически подкованным. И я планирую расширить свои знания», — комментирует участник СВО Евгений Бебенин.«Эта тема интересует меня, потому что, мы планировали начать семейный бизнес, и благодаря сегодняшней лекции я знаю, с чего начать и куда идти, где мне помогут. Эта встреча была для меня очень актуальна и полезна, спасибо», — поделилась впечатлениями Евгения Дубс, жена участника СВО.Руководитель Центра «Мой бизнес» Екатерина Демянюк отметила, что идея данной программы родилась не просто так: «Мы все благодарны и приклоняемся перед подвигами наших героев-участников СВО и считаем необходимым поддержать их инициативы. Запрос на данную программу поступил непосредственно от самих участников СВО и их семей. Наша задача – максимально помочь в развитии предпринимательских компетенций, тем самым содействовать в создании собственного дела».