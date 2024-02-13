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В Саратовской области запущена программа поддержки предпринимательских инициатив участников СВО

Новости
В Саратовской области запущена программа поддержки предпринимательских инициатив участников СВО


На площадке регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» состоялся запуск программы «Мой бизнес для участников СВО».

Центр «Мой бизнес» Саратовской области выступил инициатором разработки и реализации комплекса мероприятий по поддержке предпринимательских инициатив участников СВО. На 2024 год разработана программа, включающая проведение тренингов от предпринимателей региона, лекций от Центробанка по вопросу финансовой безопасности, проведение встреч и форумов.

На первой встрече были презентованы меры господдержки предпринимательства, реализуемых в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Освещены вопросы образовательных, консультационных и финансовых вопросов.

По итогам принято решение о подписании Соглашения о сотрудничестве с Центром «Мой бизнес» и Фондом «Защитники Отечества».

Участники мероприятия поделились своими впечатлениями.

«На данный момент меня заинтересовала тема развития предпринимательства. Я понимаю, что если что-то предлагать, необходимо, прежде всего, быть специалистом в этой области, а также чтобы развивать предпринимательство, нужно быть экономически и юридически подкованным. И я планирую расширить свои знания», — комментирует участник СВО Евгений Бебенин.

«Эта тема интересует меня, потому что, мы планировали начать семейный бизнес, и благодаря сегодняшней лекции я знаю, с чего начать и куда идти, где мне помогут. Эта встреча была для меня очень актуальна и полезна, спасибо», — поделилась впечатлениями Евгения Дубс, жена участника СВО.

Руководитель Центра «Мой бизнес» Екатерина Демянюк отметила, что идея данной программы родилась не просто так: «Мы все благодарны и приклоняемся перед подвигами наших героев-участников СВО и считаем необходимым поддержать их инициативы. Запрос на данную программу поступил непосредственно от самих участников СВО и их семей. Наша задача – максимально помочь в развитии предпринимательских компетенций, тем самым содействовать в создании собственного дела».