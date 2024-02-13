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Саратовская область вошла в пятерку в рейтинге Минстроя РФ

Новости
Саратовская область вошла в пятерку в рейтинге Минстроя РФ

Наша область вошла в пятерку лучших регионов страны по ведению информационной системы управления проектами в строительной сфере.

Сегодня, 12 февраля согласно информационному рейтингу, подготовленному Минстроем России, Саратовская область заняла 5 место среди 88 регионов нашей страны.

Напомним, два года назад на территории страны был запущен пилотный проект, предусматривающий переход документации при строительстве объектов с бумажного в электронный вид, и с 1 января текущего года документооборот в строительной сфере региона осуществляется в "цифре".

"В настоящее время на территории области в системе зарегистрировано 330 пользователей, подгружены сведения по 108 объектам капитального строительства. Регион продолжит и дальше стремиться к новым высотам по внедрению "цифры" в строительной отрасли", - прокомментировал министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.