Саратовская область вошла в пятерку в рейтинге Минстроя РФ

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Наша область вошла в пятерку лучших регионов страны по ведению информационной системы управления проектами в строительной сфере.Сегодня, 12 февраля согласно информационному рейтингу, подготовленному Минстроем России, Саратовская область заняла 5 место среди 88 регионов нашей страны.Напомним, два года назад на территории страны был запущен пилотный проект, предусматривающий переход документации при строительстве объектов с бумажного в электронный вид, и с 1 января текущего года документооборот в строительной сфере региона осуществляется в "цифре"."В настоящее время на территории области в системе зарегистрировано 330 пользователей, подгружены сведения по 108 объектам капитального строительства. Регион продолжит и дальше стремиться к новым высотам по внедрению "цифры" в строительной отрасли", - прокомментировал министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.