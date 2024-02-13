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Балашовские школьники создают виртуальный гид по растениям

Новости
Балашовские школьники создают виртуальный гид по растениям

Узнать больше о полезных свойствах растений Саратовской области, их истории и многом другом воспитанники Центра цифрового образования детей «IT-куб» г. Балашова предлагают с помощью виртуального гида по растениям.

К разработке данного проекта приступили активисты сразу четырех направлений Центра «Созвездие»: творческие объединения «VRAR 360» и «VRAR 360 PRO», «3D -графика» и «Ландшафтный дизайн». Виртуальный гид будет создан в формате web — приложения с использованием технологий панорамной съемки.

«Мы разделились на группы, каждая из которых выполняет свою часть работы. Ещё летом удалось заснять виртуальную экскурсию. Теперь она наполняется информацией и 3D моделями», — рассказал педагог IT-CUBE.Балашов Дмитрий Ткачук.

Центральным объектом изучения стал опытно-экспериментальный участок Центра дополнительного образования. Это садово-огородный участок, на котором юные экологи вместе со своими наставниками выращивают декоративные и сельскохозяйственные растения. В теплое время года здесь можно найти как самые популярные культуры, так и редкие для наших широт.

На сегодняшний день в Центре «Созвездие» произрастает около 100 видов деревьев, кустарников и цветов. Педагог IT-CUBE.Балашов Наталия Кудлай отметила, что видовой состав клумб постоянно пополняется новыми видами растений и элементами ландшафтного дизайна:

«Наш «Добрый огород» ежегодно дает хороший урожай тыкв, кабачков, арбузов, дынь, капусты, перца, помидор. На учебно-опытном участке вырастили такие сельскохозяйственные культуры как гречиха, просо, кукуруза, подсолнух и амарант».

Эти и другие растения можно будет подробно рассмотреть в конце апреля благодаря итоговому эко-приложению, который предлагает уникальный и захватывающий способ насладиться природой и узнать больше о природных сокровищах.