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В историческом центре Заводского района отремонтируют Дом культуры национального творчества

Новости
В историческом центре Заводского района отремонтируют Дом культуры национального творчества


В рамках региональной программы «50ДК» при поддержке губернатора Романа Бусаргина в Саратовской области продолжается ремонт Домов культуры.

В этом году позитивные перемены ждут городской Дом культуры национального творчества – одно из старейших и масштабных культурных учреждений в городе, который расположен в центре Заводского района Саратова.

– Наше здание на площади Орджоникидзе,1 является украшением исторического центра Заводского района, – отметила директор ДК Наталья Косырева. – Здесь занимаются и работают несколько поколений музыкальных и хореографических династий. За 20 лет опыта работы накоплены лучшие интеллектуальные, творческие и технические ресурсы для реализации культурных проектов. Мы очень рады, что стали участниками региональной программы по ремонту Домов культуры

Дом культуры заслуженно называют центром притяжения и общения жителей разных возрастов. Сюда приходят 1200 участников всех возрастов от 3 до 80 лет. Здесь работает 94 культурно-досуговых направления: хореография народная и классическая, танцы народов мира, вокал, джазовая музыка, театральные студии, цирковая студия, ИЗОстудия и декоративно-прикладное творчество и другие. Ежегодно в доме культуры проходит более 700 мероприятий: от спектаклей и поэтических вечеров до дней национальной культуры и патриотических праздников.

– После ремонта преобразится малый зал Дома культуры национального творчества. Для всех категорий горожан, жителей района учреждение станет комфортным местом для реализации своих творческих способностей и гражданских инициатив, – рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Напомним, помимо этого учреждения в Саратове по региональной программе отремонтируют еще шесть ДК: Городской Дом культуры «Звезда», клуб «Солнечный», ДК с.Клещевка, ДК с.Пристанное, ДК «Романтик», ДК с.Усть-Курдюм. Среди работ планируется ремонт клубных залов, костюмерных, входной группы, замена оконных боков, ремонт и утепление фасада.