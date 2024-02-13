Открыт набор волонтёров на Всероссийскую Студвесну-2024 в Саратове
Начался прием заявок в волонтерский корпус XXXIl Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет с 26 мая по 1 июня 2024 года в Саратове.
«Волонтер фестиваля – это всегда важная часть команды Студвесны. Мы вас ждем! Это не только яркое молодёжное событие, но и полезный опыт», —отметила председатель комитета молодëжной политики Ангелина Беловицкая.
В 2024 году в Саратовской области планируется отобрать и подготовить более 500 волонтеров. Присоединиться к команде добровольцев могут все желающие, в том числе и представители других регионов.
Чтобы стать частью волонтерского корпуса необходимо до 25 марта 2024 года подать заявку (https://dobro.ru/event/10616059).