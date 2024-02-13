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В Ершовском районе приведут в порядок водонапорные башни и артезианские скважины

Новости
В Ершовском районе приведут в порядок водонапорные башни и артезианские скважины


Водообеспечение 70 тысяч жителей сельских поселений региона улучшится в этом году. На эти цели по инициативе губернатора Романа Бусаргина выделили более 210 млн рублей.

По этой региональной программе качество услуги водоснабжения повысится в шести муниципальных районах области: Вольском, Ершовском, Пугачевском, Красноармейском, Краснопартизанском, Федоровском.

В настоящее время ведется планомерная работа по заключению соглашений о предоставлении районам субсидий из областного бюджета на проведение капремонта и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения.

Напомним, в прошлом году на территории региона объем финансирования по программе также составил более 210 млн рублей. Мероприятия проводили в Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском и Питерском районах области.

Помимо замены и устройства водопроводных сетей, специалисты осуществили ремонт и монтаж 14 локальных очистных установок, четырех водозаборных скважин, четырех водонапорных башен, а также трех насосных станций и насосного оборудования. На водопроводных сетях заменили 306 единиц запорной арматуры и 69 пожарных гидрантов.

Константин Мызников, глава Ершовского муниципального района, прокомментировал эту важную инициативу:

- Ершовский район как один из крупнейших в области как никто другой нуждается в поддержке по решению вопросов водообеспечения. 37 млн 427 тыс. рублей позволят во всех 8 поселениях провести работы первоочередной важности. А таких задач у нас множество. Среди запланированного – ремонт водопроводов, водонапорных башен, приведение в порядок артезианских скважин. Финансирование распределено по количеству зарегистрированных жителей, из расчета 3 тысячи рублей на человека. Подобная региональная программа по ремонту дорог внутри сельских населенных пунктов уже показала свою эффективность.