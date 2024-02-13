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Ученые СГТУ разработали композит для создания пожаробезопасной электротехники

Новости
Ученые СГТУ разработали композит для создания пожаробезопасной электротехники

Ученые СГТУ имени Гагарина Ю.А. создали новый композиционный материал с повышенными показателями огнестойкости и теплопроводности. Его применение позволит значительно снизить вероятность возгорания электронной техники.

Автором разработки стал кандидат технических наук, заведующий лабораторией коллективного пользования «Современные методы исследования функциональных материалов и систем» Энгельсского технологического института (филиала) СГТУ Антон Мостовой.

Разработанные учеными композиты с повышенными показателями теплопроводности пригодятся при создании пожаробезопасной электронной техники. Повышенная теплопроводность позволит эффективно отводить тепло, а применение эффективных замедлителей горения значительно снизит пожарную опасность загерметизированного электронного оборудования.

Такой материал может заменить импортные за счет улучшенных физико-химических и механических свойств. Его возможно использовать для герметизации изделий электронной техники, а также в сферах авиа-, судо- и автомобилестроения.

Вероятность возгорания электронного оборудования существует всегда – современная техника достаточно энергозатратна, возможны местные перегревы. Чтобы снизить вероятность пожаров, ученые предложили использовать при создании техники полимерные композиты с модифицированным оксидом графена.

Ключевой особенностью разработки стал новый подход в модификации оксида графена, то есть его преобразования для получения новых высокомолекулярных соединений. Так, на стадии синтеза исследователи предложили применять водные растворы модификаторов и ультразвук. Это позволяет добиться ровного распределения модификатора по поверхности оксида графена и значительно улучшить его взаимодействие с полимерным материалом, что и придает самому композиту высокую прочность и теплопроводность.

В аналогах часто применяют концентраты модификаторов, которыми обрабатывают поверхность оксида графена, либо непосредственно вводят их в композицию. Но оба этих подхода не обеспечивают равномерность нанесения модификатора.