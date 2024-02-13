В годовщину памяти Пушкина его стихи звучали на китайском

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В Областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина состоялось торжественное открытие Пушкинской декады. Программа этого года «Он – Пушкин, и бессмертен он» объединила три темы: год культуры Китая в России, Год семьи и годовщина памяти великого поэта, которая приходится на 10 февраля.Конференц-зал Пушкинки был полон гостей: звучали стихотворения и романсы романсы на стихи Александра Сергеевича. Главным сюрпризом мероприятия стало исполнение строф из романа в стихах «Евгений Онегин» на китайском языке от его носителей.Красоту пушкинского текста, запечатленную в иероглифах, озвучили китайские студенты СГК имени Л.В. Собинова. Открытие завершилось знакомством с выставкой об Александре Сергеевиче Пушкине и фильмом «Берег, милый для меня» о поездках великого поэта по усадьбам его друзей и счастливом времяпрепровождении в кругу самых близких.Впереди юных саратовцев ждет много встреч в рамках Пушкинской декады: литературная медиа-викторина «Герои пушкинских творений», литературный ринг «Угадай героя», библиочас «Один на всех и у каждого свой», литературный час «Мой Пушкин», встреча «Род А.С. Пушкина в истории России». Желающим узнать больше о великом поэте прочтет лекцию доцент СГУ им. Н.Г. Чернышевского Ольга Хвостова.Уже сейчас для посетителей библиотеки доступны экспозиции «Отечества он слава и любовь» и «Пушкин в кругу знакомого семейства». Любителям активного участия в мероприятиях понравятся литературный перформанс «Пушкина нет дома», джем-сейшн «Открой для себя Пушкина», и литературный праздник «Он – наш поэт, он – наша слава».