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В Саратове завод при поддержке ФРП реализует масштабный инвестпроект

Новости
В Саратове завод при поддержке ФРП реализует масштабный инвестпроект


Один из крупнейших отечественных производителей листового стекла и стекол с покрытиями АО «Саратовстройстекло» в Саратове реализует масштабный инвестиционный проект. Его целью является реконструкция и техническое перевооружение существующего производства выработки листового стекла (ЛТФ-5) мощностью 700 тонн в сутки, находящегося в непрерывной эксплуатации с 2009 года.

Инвестиционный проект рассчитан на 2023 - 2025 годы. Реализация позволит обеспечить выпуск стекла особо прозрачного по ГОСТ 111-2014, обладающего повышенным коэффициентом пропускания света.

Общий объем инвестиций по проекту составит 4,6 млрд рублей, из которых 940 млн рублей в 2023 году предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа. В 2024 году планируемый объем капиталовложений составляет 2,4 млрд рублей.

Завод «Саратовстройстекло» (входит в группу компаний «Салаватстекло») является одним из основных производителей стекла России и специализируется на производстве прозрачного листового стекла и стекла с энергосберегающими и солнцезащитными покрытиями.