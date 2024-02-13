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Ученики энгельсской школы №21 им. И.М. Каплунова провели благотворительную акцию в поддержку СВО

Новости
Ученики энгельсской школы №21 им. И.М. Каплунова провели благотворительную акцию в поддержку СВО



Члены молодежного отделения "Боевого Братства" организовали и провели патриотическую акцию под руководством педагога Василия Буцких. Участниками акции стали ученицы энгельсской школы №21 им. И.М. Каплунова Дарья Гузаева и Милена Топалэ.

Молодые активисты предлагали желающим вкусные кондитерские изделия, которые были изготовлены родителями, педагогами и просто неравнодушными людьми. Эта благотворительная акция стала настоящим примером социальной ответственности и солидарности молодежи. Молодые люди не только проявили свою инициативу и творческий подход, но и смогли объединить людей вокруг важной и благородной цели.


Представители "Боевого Братства" надеются, что благотворительные мероприятия станут неотъемлемой частью нашей общественной жизни и будут способствовать развитию доброты и взаимопомощи. "Благодаря таким инициативам, мы можем изменить мир к лучшему и помочь тем, кто в этом нуждается", - отметили организаторы.