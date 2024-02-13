В Саратовской области завершился конкурс «Эко-жизнь»
12 подростков из приемных семей направили на экологический конкурс «Эко-жизнь» творческие работы, выполненные в виде плакатов и рисунков. Лучшие работы были отмечены призовыми местами:
1 место - Шапошникова Яна (Энгельсский подростковый клуб «Доверие»),
2 место - Крестьянова Иоланда (Саратовский подростковый клуб «Будь счастливым»),
3 место - Постнов Николай (Энгельсский подростковый клуб «Доверие»).
Конкурс прошел в рамках проекта «Подросток в приёмной семье. Точка невозврата», реализуемого АНО «Всегда рядом» (директор – Лилия Пастушкова). Проект является победителем областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.
«Поздравляю ребят с победой, а также благодарю за вклад в развитие эко-культуры. Все участники отмечены благодарственными письмами, а победители награждены грамотами и ценными призами в виде подарочных карт для покупки спорттоваров», - сообщила руководитель проекта Лилия Пастушкова.
Работы оценивало большое экспертное жюри, все члены которого являются эко-активистами и защитниками природы:
- Ксения Барулина, заместитель начальника отдела стратегических коммуникаций Саратовского филиала АО «Ситиматик»,
- Эльмира Тугушева, куратор ESG-community,
- Алиса Синева, PR-технолог,
- Елизавета Макеева, предприниматель,
- Елизавета Диденко, биолог, руководитель детско-юношеского «Секретный Фарватер»,
- Екатерина Барсукова, директор АНО «Зелёный Бык»,
- Юлия Зимодро, психолог АНО «Всегда рядом»,
- Наталья Савочкина, проектный менеджер АНО «Всегда рядом», координатор проекта.
«Благодарю экспертов и всех специалистов нашего партнера АНО «Зелёный Бык», которые стали для ребят корпоративными наставниками», - отметила Лилия Пастушкова.