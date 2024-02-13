В Саратовской области завершился конкурс «Эко-жизнь»

просмотров: 209

12 подростков из приемных семей направили на экологический конкурс «Эко-жизнь» творческие работы, выполненные в виде плакатов и рисунков. Лучшие работы были отмечены призовыми местами:1 место - Шапошникова Яна (Энгельсский подростковый клуб «Доверие»),2 место - Крестьянова Иоланда (Саратовский подростковый клуб «Будь счастливым»),3 место - Постнов Николай (Энгельсский подростковый клуб «Доверие»).Конкурс прошел в рамках проекта «Подросток в приёмной семье. Точка невозврата», реализуемого АНО «Всегда рядом» (директор – Лилия Пастушкова). Проект является победителем областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.«Поздравляю ребят с победой, а также благодарю за вклад в развитие эко-культуры. Все участники отмечены благодарственными письмами, а победители награждены грамотами и ценными призами в виде подарочных карт для покупки спорттоваров», - сообщила руководитель проекта Лилия Пастушкова.Работы оценивало большое экспертное жюри, все члены которого являются эко-активистами и защитниками природы:- Ксения Барулина, заместитель начальника отдела стратегических коммуникаций Саратовского филиала АО «Ситиматик»,- Эльмира Тугушева, куратор ESG-community,- Алиса Синева, PR-технолог,- Елизавета Макеева, предприниматель,- Елизавета Диденко, биолог, руководитель детско-юношеского «Секретный Фарватер»,- Екатерина Барсукова, директор АНО «Зелёный Бык»,- Юлия Зимодро, психолог АНО «Всегда рядом»,- Наталья Савочкина, проектный менеджер АНО «Всегда рядом», координатор проекта.«Благодарю экспертов и всех специалистов нашего партнера АНО «Зелёный Бык», которые стали для ребят корпоративными наставниками», - отметила Лилия Пастушкова.