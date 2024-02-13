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Охранное обязательство получили владельцы здания, где раньше располагались телеграф и почтовая контора

Новости
Охранное обязательство получили владельцы здания, где раньше располагались телеграф и почтовая контора

Очередное охранное обязательство оформлено комитетом для балашовского памятника. Объект культурного наследия муниципального значения «Здание телеграфа и почтовой конторы» находится на улице Луначарского, 38.

Документом определены сроки и виды работ, которые собственникам необходимо провести на памятнике. В том числе владельцы должны организовать комплексные инженерные исследования, разработку проекта и проведение самих работ по сохранению, а также установить информационную надпись.

По версии краеведов, здание являлось частью усадьбы и построено в 1901 году, автор проекта не известен. Владельцем был балашовский купец Иван Носов, имевший крупную хлебную ссыпку, участок земли, посудные магазины, лавки. Часть дома хозяин сдавал в аренду почтовой конторе. С 1922 года здание и постройки усадьбы арендовали почтово-телеграфная контора и радиостанция.