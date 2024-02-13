«Серебряные» волонтеры изготовили необычные цветы

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В центре социального обслуживания населения Озинского района в творческой мастерской «серебряные» волонтёры обменялись опытом по изготовлению цветов из мыла.«Зачем создавать мыло собственными руками, ведь его можно купить в магазине? Но для творческих людей ответ очевиден – изделие, в которое вложено тепло твоих рук, получается по-настоящему ярким и самобытным. Оно может стать оригинальным подарком, который вызовет удивление и восхищение», - разъяснили в Озинском центре социального обслуживания.Напомним, социальные технологии реализуются в центрах соцобслуживания в рамках национального проекта «Демография». К концу 2024 года все технологии будут работать во всех 39 районных учреждениях соцобслуживания.