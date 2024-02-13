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Мир науки: в Саратовской области стартовала Всероссийская просветительская акция Знание.Наука

Новости
Мир науки: в Саратовской области стартовала Всероссийская просветительская акция Знание.Наука


Более 300 мероприятий во всех регионах страны организуют филиалы Российского общества «Знание» в рамках Дня российской науки, который отмечается ежегодно 8 февраля.

В Саратовской области в рамках Дня российской науки перед школьниками уже выступили лекторы Российского общества «Знание». Они рассказали о достижениях российской науки, о здоровом питании, о значении антибиотиков и многом другом.

Центральное мероприятие пройдет 12 февраля. Его организовали Саратовский филиал общества «Знание» совместно с биологическим факультетом СГУ. Молодые и опытные ученые биологического факультета расскажут о достижениях в ботанике, генетике и других направлениях биологии.

Площадка была выбрана не случайно. Аспирант кафедры ботаники и экологии биологического факультета СГУ Дарья Ефимова стала победителем просветительского проекта Знание.Наука — батлов среди молодых ученых Саратова.

Зарегистрироваться на мероприятия Всероссийской просветительской акции Знание.Наука можно на сайте Общества «Знание».