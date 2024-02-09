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С начала года текущий ремонт на региональных дорогах выполнен на 1,5 тыс. квадратных метров

Новости
С начала года текущий ремонт на региональных дорогах выполнен на 1,5 тыс. квадратных метров


Больше участков восстановлено на транзитных маршрутах Саратова, ранее переданных на баланс области, в Гагаринском и Татищевском районах.

Работы ведутся с применением литой асфальтобетонной смеси. Данная технология ликвидации дефектов дорожного полотна дороже, чем горячий асфальт. Однако, она позволяет устранить дефекты покрытия в зимний период (при отрицательных температурах) и, тем самым, обеспечить безаварийный проезд по дорогам. Смесь разогревается до очень высоких температур, вплоть до 215 градусов по Цельсию.

Среди преимуществ литого асфальта – высокая водонепроницаемость и отсутствие пустот.

На сегодняшний день в Гагаринском районе выполнены работы на автоподъезде к г. Саратову от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград». В Татищевском – автодорога по улицам Энергетиков, Дорожная в р.п. Татищево, автоподъезд к с. Идолга от автодороги «Р-158 «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов», автодороге «Татищево - Идолга – Слепцовка».

В Саратове выполнены работы на нескольких участках по улице Чернышевского общей площадью 400 квадратных метров. В ближайшее время ликвидация дефектов покрытия литым асфальтом запланирована в Энгельсском районе на автоподъезде к г. Энгельсу от автодороги Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград».

На необходимость проведения работ по текущему ремонту дорог в ходе постоянно действующего совещания указал Губернатор Роман Бусаргин. Глава региона поручил министру транспорта подготовить план частичного восстановления дорожного полотна в крупных населенных пунктах региона, а также на основных магистралях Саратова.