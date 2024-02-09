Дуб из «Урочища «Тинь-Зинь» в Энгельсе получил Всероссийский статус памятника живой природы

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Дуб, произрастающий на ООПТ «Урочище «Тинь-Зинь» в Энгельсе обрел новый федеральный статус - «Дерево – памятник живой природы».В этом году крупный лесной массив в Энгельсе площадью почти 560 га по решению губернатора Романа Бусаргина признан памятником природы регионального значения.На его территории, у пешеходной дорожки произрастает дуб черешчатый, который своим необычным видом - высотой и тремя стволами привлекает внимание горожан.«Это уникальный экземпляр дуба черешчатого, имеет выдающиеся лесотаксационные показатели, а также удивительную форму. Я сразу заметил, что это дерево необычное и подал заявку для внесения его в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Это заняло длительное время, но теперь дуб признан на федеральном уровне. Сохранять такие памятники природы необходимо и важно для всех нас», - уверен эковолонтер и член Русского географического общества Георгий Неробеев.Исходя из размеров, примерный возраст дуба может достигать более 200 лет.Дуб произрастает на пологой пойме реки Волга за Энгельсской дамбой. Он находится в хорошем состоянии, без повреждений и сухих веток. Дерево находится в центральной части парка на поляне в месте пересечения пешеходных троп.«Для дальнейшего сохранения живого памятника природы необходимо сделать деревянный настил вокруг него для сохранения подстилки, а также установить табличку с его описанием», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.