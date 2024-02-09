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Снегоуборочный поезд из Энгельса отправлен на север

Новости
Снегоуборочный поезд из Энгельса отправлен на север

Завод «Трансмаш» из Энгельса изготовил и передал снегоуборочный несамоходный поезд самому северному в России производителю железорудного концентрата - АО «Олкон».

Контракт заключили в декабре 2023. После успешных приемо-сдаточных испытаний поезд приняли представители заказчика.

Снегоуборочный поезд СМ-7Н предназначен для уборки внутризаводских железнодорожных путей: зимой от снега и льда, летом от сора и грязи. Удаленную массу поезд погружает в полувагоны, затем вывозит и выполняет механизированную разгрузку в отведенном для этого месте – для этого он оборудован поперечным выбросным транспортером с роторами-метателями.

В состав поезда входят головная машина, два промежуточных полувагона и концевой полувагон. Для работы и передвижения может применяться любой локомотив.

На сегодняшний день «Трансмашем» (входит в состав Трансмашхолдинга) изготовлено 534 единицы такой техники.