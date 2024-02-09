9 Февраля 2024 ПЯТНИЦА
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18:00 | 09 февраля
Дуб из «Урочища «Тинь-Зинь» в Энгельсе получил Всероссийский статус памятника живой природы
17:00 | 09 февраля
Снегоуборочный поезд из Энгельса отправлен на север
16:00 | 09 февраля
Крупнейший дата-центр России будет запущен в Саратовской области осенью 2024 года
15:00 | 09 февраля
Жители Саратовской области увидят первый художественный фильм о событиях СВО
14:00 | 09 февраля
Год семьи: многодетная мама из Петровска помогает фронту
13:00 | 09 февраля
Три инвестора получили статус резидента Столыпинского индустриального парка
12:44 | 09 февраля
С начала года текущий ремонт на региональных дорогах выполнен на 1,5 тыс. квадратных метров
12:00 | 09 февраля
«Киновертикаль» будет посвящена Году семьи в России
11:00 | 09 февраля
В Турковском районе к 2026 году появятся две новых фермы и молочный цех
10:00 | 09 февраля
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Крупнейший дата-центр России будет запущен в Саратовской области осенью 2024 года

Новости
Крупнейший дата-центр России будет запущен в Саратовской области осенью 2024 года


Центр обработки данных расположен на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Балаковском районе

Создание объекта позволит решить целый спектр ключевых задач в сфере развития ИТ-инфраструктуры и цифровизации, а именно:
-создание суверенной инфраструктуры для вычисления и хранения данных внутри страны;
-размещение на мощностях ЦОД платформы «ГосТех»;
-обеспечение более 12 тыс. цифровых услуг в год;
-повышение стабильности функционирования информационно-телекоммуникационных систем;
-снижение затрат на развитие и модернизацию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимых облачных продуктов и сервисов;
-создание более 100 рабочих мест.

В силу масштабности и важности проекта для Государства, его реализация разбита на этапы, весь проект планируется завершить к 2030 году.

«Проект по созданию ЦОДа отнесен Правительством Российской Федерации к перечню приоритетных проектов, реализация которого окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона. Благодаря участию спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина Саратовская область была выбраны среди ряда регионов-претендентов, к которым предъявлялись жесткие требования на этапе отбора. В результате ЦОД будет построен на территории нашего региона. Это действительно настоящий мега-проект, так общая площадь машинных залов составит более 10 тыс. кв.м., общая площадь технологических модулей – более 62 тыс. кв.м., также в ЦОД предполагается разместить не менее 3 тыс. стоек с вычислительным оборудованием, это примерно 120 тыс. серверов.

Все работы по реализации проекта планируется завершить к 2030 году, строительство и запуск первой очереди - осенью этого года», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.