Крупнейший дата-центр России будет запущен в Саратовской области осенью 2024 года

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Центр обработки данных расположен на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Балаковском районеСоздание объекта позволит решить целый спектр ключевых задач в сфере развития ИТ-инфраструктуры и цифровизации, а именно:-создание суверенной инфраструктуры для вычисления и хранения данных внутри страны;-размещение на мощностях ЦОД платформы «ГосТех»;-обеспечение более 12 тыс. цифровых услуг в год;-повышение стабильности функционирования информационно-телекоммуникационных систем;-снижение затрат на развитие и модернизацию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимых облачных продуктов и сервисов;-создание более 100 рабочих мест.В силу масштабности и важности проекта для Государства, его реализация разбита на этапы, весь проект планируется завершить к 2030 году.«Проект по созданию ЦОДа отнесен Правительством Российской Федерации к перечню приоритетных проектов, реализация которого окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона. Благодаря участию спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина Саратовская область была выбраны среди ряда регионов-претендентов, к которым предъявлялись жесткие требования на этапе отбора. В результате ЦОД будет построен на территории нашего региона. Это действительно настоящий мега-проект, так общая площадь машинных залов составит более 10 тыс. кв.м., общая площадь технологических модулей – более 62 тыс. кв.м., также в ЦОД предполагается разместить не менее 3 тыс. стоек с вычислительным оборудованием, это примерно 120 тыс. серверов.Все работы по реализации проекта планируется завершить к 2030 году, строительство и запуск первой очереди - осенью этого года», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.