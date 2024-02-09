9 Февраля 2024 ПЯТНИЦА
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15:00 | 09 февраля
Жители Саратовской области увидят первый художественный фильм о событиях СВО
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Жители Саратовской области увидят первый художественный фильм о событиях СВО

Новости
Жители Саратовской области увидят первый художественный фильм о событиях СВО


В феврале 2024 года состоится официальная премьера военной драмы Андрея Симонова «20/22». Это первое художественное кино, посвященное событиям специальной военной операции и снятое в зоне ее проведения.

Съёмки киноленты проходили весной 2023 года в Мариуполе.

Главные роли в фильме исполнили молодые артисты, уже заявившие о себе в российском кинопрокате. Также в съемках приняли участие военные корреспонденты Павел Чуприн и Семен Пегов.

23 февраля 2024 года первую и вторую серию можно будет посмотреть на Первом канале и онлайн-платформе 1 TV;
24 февраля 2024 года выйдут третья и четвертая (заключительная) серии на Первом канале и онлайн-платформе 1 ТV.