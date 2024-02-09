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Год семьи: многодетная мама из Петровска помогает фронту

Новости
Год семьи: многодетная мама из Петровска помогает фронту

Многодетная мама Юлия Тимофеева из Петровска успешно совмещает заботу о большой семье и волонтерскую деятельность. У Юлии и ее мужа Дениса трое детей. С самого начала специальной военной операции она стала активно помогать бойцам саратовских подразделений, участвуя в сборе гуманитарной помощи.

Вместе с другими петровчанками Юлия заготавливала овощи и фрукты со своего огорода для приготовления сухих пайков, помогала фасовать готовую продукцию. В этом году она официально вступила в ряды местного волонтерского отряда «Петровские Золушки».

Социально активную маму во всем поддерживают ее близкие и родные. Старшая дочка Ксения вместе с другими школьниками помогает плести тактические браслеты, незаменимые в экстремальных ситуациях. Ксения учится в 6 классе, увлекается рисованием и другими видами творчества.

Глава семьи Денис, несмотря на занятость, тоже старается помогать жене в ее волонтерской работе - умеет и нашинковать овощи в нужных пропорциях, и отлично справляется с любой бытовой техникой – от кухонного комбайна до дегидратора.

Средний сын Сергей – настоящий мамин помощник. Мальчик учится в первом классе, участвует в областных творческих конкурсах и занимает призовые места. Любые поручения по хозяйству Сережа выполняет с легкостью, дважды просить его не нужно.

Младшая дочь Алёна ходит в детский сад и занимается танцами в местной школе искусств. Первое выступление юной артистки растрогало до слез всех родных.

А еще семья очень гордится своими старшими родственниками - бабушкой и дедушкой. Они всегда готовы поддержать любые активности детей и внуков: лыжи, коньки, прогулки по лесу или выезд на природу.