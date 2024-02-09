Три инвестора получили статус резидента Столыпинского индустриального парка
Сегодня состоялось заседание Комиссии по рассмотрению заявок и присвоению участникам отбора статуса резидента Столыпинского индустриального парка. В нём приняли участие сотрудники управляющей компании и члены Комиссии в составе представителей исполнительной власти, Корпорации развития, Торгово-промышленной Палаты и Бизнес-инкубатора Саратовской области, а также пять членов Общественного Совета по созданию СИП.
Министр инвестиционной политики Александр Марченко пожелал компаниям успешной защиты проектов.
На заседании были рассмотрены заявки трёх потенциальных резидентов. Комиссии были представлены три проекта: «Производственно-складской комплекс Барко-Профи», «Завод им. Ф.А. Блинова» и «Зеленая фабрика». Потенциальные резиденты выступили с защитой своих проектов. По проекту «Производственно-складской комплекс Барко-Профи» на предприятиях планируются к выпуску новые виды строительных материалов, в том числе сэндвич-панелей. «Завод им. Ф.А. Блинова» представил проект бизнес-плана по производству грузоподъемного оборудования, а «Зеленая фабрика» – по производству бумажных продуктов из макулатурного сырья. У каждого члена комиссии была возможность задать вопрос докладчику и оценить соответствие проекта критериям отбора.
По результатам открытого голосования комиссии всем инвесторам был присвоен статус резидентов Столыпинского индустриального парка.
«Комиссия продемонстрировала слаженную работу, а резиденты – высокую подготовку. Атмосфера сегодня была дружественной. Радует, что инвесторы с полной ответственностью подходят к своим проектам, внимательно изучают наши требования, также учитывая и свои интересы. Считаю, что получить статус резидентов Столыпинского парка первыми очень почётно. Это большой вклад в развитие инвестиционного потенциала региона», – поздравил резидентов директор управляющей компании Алексей Лихачёв и пожелал удачи в реализации проектов на территории Саратовской области.