Три инвестора получили статус резидента Столыпинского индустриального парка

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Сегодня состоялось заседание Комиссии по рассмотрению заявок и присвоению участникам отбора статуса резидента Столыпинского индустриального парка. В нём приняли участие сотрудники управляющей компании и члены Комиссии в составе представителей исполнительной власти, Корпорации развития, Торгово-промышленной Палаты и Бизнес-инкубатора Саратовской области, а также пять членов Общественного Совета по созданию СИП.Министр инвестиционной политики Александр Марченко пожелал компаниям успешной защиты проектов.На заседании были рассмотрены заявки трёх потенциальных резидентов. Комиссии были представлены три проекта: «Производственно-складской комплекс Барко-Профи», «Завод им. Ф.А. Блинова» и «Зеленая фабрика». Потенциальные резиденты выступили с защитой своих проектов. По проекту «Производственно-складской комплекс Барко-Профи» на предприятиях планируются к выпуску новые виды строительных материалов, в том числе сэндвич-панелей. «Завод им. Ф.А. Блинова» представил проект бизнес-плана по производству грузоподъемного оборудования, а «Зеленая фабрика» – по производству бумажных продуктов из макулатурного сырья. У каждого члена комиссии была возможность задать вопрос докладчику и оценить соответствие проекта критериям отбора.По результатам открытого голосования комиссии всем инвесторам был присвоен статус резидентов Столыпинского индустриального парка.«Комиссия продемонстрировала слаженную работу, а резиденты – высокую подготовку. Атмосфера сегодня была дружественной. Радует, что инвесторы с полной ответственностью подходят к своим проектам, внимательно изучают наши требования, также учитывая и свои интересы. Считаю, что получить статус резидентов Столыпинского парка первыми очень почётно. Это большой вклад в развитие инвестиционного потенциала региона», – поздравил резидентов директор управляющей компании Алексей Лихачёв и пожелал удачи в реализации проектов на территории Саратовской области.