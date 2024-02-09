«Киновертикаль» будет посвящена Году семьи в России

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Оргкомитет XI Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» сообщает о старте приема киноработ на конкурс 2024 года.- Фестиваль в 2024 году посвящается Году семьи в России, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Девиз «Киновертикали»: «КиноИстория моей семьи как отражение истории всей страны».По традиции в конкурсную программу принимаются фильмы, созданные юными киноавторами двух возрастных категорий: от 5 до 16 лет, от 17 до 22 лет.Участниками «Киновертикали» могут стать воспитанники детских киностудий, творческие коллективы и индивидуальные авторы. Ребятам предлагаются на выбор четыре конкурсные номинации:«Герои среди нас» - фильмы о реальных или вымышленных героях, чьи поступки вдохновляют окружающих, позитивно меняют мир, о людях, проявляющих храбрость, доблесть и самопожертвование в повседневной жизни или в чрезвычайных, нестандартных ситуациях;«Моя семья – история страны» - киноработы должны отражать связь между историей, культурой и традициями страны и семейными историями героев, вдохновляя зрителей на творческое исследование истории родного края на примере судеб разных поколений;«Киномозаика со всех уголков планеты» - работы на свободную тему, представленные на конкурс от представителей стран ближнего и дальнего зарубежья. Фильмы этой номинации призваны показать всё многообразие жизни молодёжи, продемонстрировать объединяющие их черты вне зависимости от места проживания на земном шаре.«Анимация на свободную тему» - анимационные работы на тему, отражающую весь спектр интересов юного поколения. Фильмы этой номинации рассчитаны на максимальное проявление творческой фантазии авторов вне зависимости от выбранной для работы темы.Заявки в срок до 1 августа 2024 года принимаются от авторов из регионов РФ по электронному адресу videosarkvc@yandex.ru, а от авторов из стран ближнего и дальнего зарубежья через платформу FilmFreeway: https://filmfreeway.com/kinovertikal.