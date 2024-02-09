В Турковском районе к 2026 году появятся две новых фермы и молочный цех

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Компания «Агрос», специализирующаяся на растениеводстве и животноводстве, реализует 3 инвестиционных проекта на территории Турковского района.В 2021 году стартовал проект по строительству роботизированной молочно-товарной фермы на 1060 коров. Планируется, что при выходе на проектную мощность она будет производить порядка 6,4 тыс. тонн молока в год. На сегодняшний день построены доильное отделение и помещение для содержания поголовья, установлены 4 робота, приобретено 130 коров, завершено строительство силосной траншеи. Также проведена работа по подключению коммуникаций – обустроена скважина, разведены сети водопровода, канализации, теплоснабжения, установлена газораспределительная подстанция. Полностью роботизированное производство оснащено современным оборудованием.Параллельно ведется строительство овцефермы на 5000 голов для производства мяса. Приобретены овцы, построен и введен в эксплуатацию маточник на 700 голов, завершено строительство второго корпуса овцефермы. В стадии завершения строительства находится кормоцех.В прошлом году инвестор приступил к строительству цеха по выпуску готовой молочной и кисломолочной продукции и сыров с планируемым объемом переработки молока 4 тыс. тонн в год. В настоящее время компания «Агрос» получила в аренду земельный участок и закупила оборудование.«Все три проекта инвестор планирует завершить в 2026 году. Общий объем инвестиций – около 1,12 млрд рублей. Появится более 50 новых рабочих мест, из которых 26 уже открыты. Совместно с министерством сельского хозяйства региона оказываем предприятию всестороннюю поддержку», - отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.