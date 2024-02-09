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В Саратовской области женщины с детьми могут бесплатно получить востребованные профессии

Новости
В Саратовской области женщины с детьми могут бесплатно получить востребованные профессии


В Год семьи, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Саратовской области продолжается работа по профессиональному обучению жителей региона, в том числе женщин с детьми.

Благодаря национальному проекту «Демография» бесплатное обучение могут пройти женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также воспитывающие детей дошкольного возраста и не имеющие работы.

По итогам 2023 года обучение прошли 860 женщин, 80% из них были трудоустроены или сохранили занятость.

«Обучение позволяет повысить профессиональные компетенции или сменить карьерную траекторию и получить востребованную на рынке труда профессию. Эта услуга очень востребована, ведь женщины могут проходить обучение дистанционно. По окончании выдается документ о квалификации, соответствующий выбранной программе», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.

«Я обучилась в прошлом году на бухгалтера. Это была моя новая квалификация. Специалисты службы занятости помогли мне со всеми вопросами. Занятия проходили в онлайн режиме, что для меня, как молодой мамы, было очень важно. Сейчас я уже устроилась помощником бухгалтера, работаю большую часть времени дистанционно, это очень мне подходит», - поделилась Наталья К. из Саратова.

Напоминаем, согласно национальному проекту «Демография» бесплатное обучение могут также пройти граждане 50 лет и старше, отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет, безработные, ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, и другие категории.

Обучение начнется во второй половине февраля этого года. Подать заявку можно будет на федеральном портале «Работа в России».