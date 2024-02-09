В Саратовской области построят мощности по хранению и отгрузке жидких удобрений

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Вчера на площадке Саратовской области на ВДНХ обсудили вопросы продовольственной безопасности в контексте производства удобрений.Заседание провел заместитель председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин в рамках работы выставки «Россия» в Москве. Участие в мероприятии приняли зампред – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, представители федеральных органов власти, отраслевого бизнеса и общественных организаций.«В среднем в Саратовской области выпускается 2,3 млн тонн минеральных удобрений в год, при этом в 2023 году произвели рекордный объем готовой продукции – почти 2,5 миллиона. Растет и объем закупок удобрений. За 2018-2023 годы он увеличился более чем в 3 раза», - отметил Михаил Торгашин.Зампред также назвал крупные проекты Балаковского филиала АО «Апатит»: коренная модернизации сернокислотной установки СК-20, повышающая производительность на 40%, а также внедрение гибкой схемы производства комплексных минеральных удобрений, что позволить увеличить объем выпуска готовой продукции.Исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов отметил: благодаря заблаговременным закупкам аграриев производители обеспечили уже более 20% от прогнозного объема приобретения АПК на весь 2024 год. Он выразил готовность ассоциации к участию в проекте разработки научно обоснованной потребности в минеральных удобрениях Саратовской области, предложенном министерством сельского хозяйства региона при участии Вавиловского университета.О развитии прямого взаимодействия с аграриями в Саратовской области рассказал директор регионального офиса «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро») Александр Смирнов.Он напомнил об открытом этой зимой в Калининске логистическом комплексе мощностью 15 тыс. тонн, а также поделился планами: «В этом году мы продолжим развивать объект. В ближайшей перспективе планируется возведение мощностей для хранения и отгрузки жидких удобрений. Аграриям области будут доступны прямые поставки не только широкого ассортимента минеральных удобрений, но и средств защиты растений от наших партнеров и семена отечественной селекции».Также представители компании анонсировали возможность применения новых сервисов для хозяйств региона, в первую очередь, агрохимического обследования почв. Это один из обязательных компонентов системы рационального сельскохозяйственного производства. Обследование позволяет определить комплекс показателей плодородия, установить точный уровень питательных элементов в почве, а также выработать решение для максимально эффективного применения удобрений на каждом конкретном поле, а также реализовать потенциал отдельно взятого сорта или гибрида растения.Опыт последних двух лет показывает, что точное распределение минеральных удобрений по полю, с учетом различных зон плодородия, позволяет увеличивать урожайность полевых культур на 10-25%. Оптимизация затрат при этом может достигать 30%, резюмировали представители «ФосАгро-Регион».