Объявлен аукцион на подготовку проектно-сметной документации транспортной развязки на Славянской площади

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Реконструкция автомобильной дороги планируется в границах улиц: Большая Горная, Чернышевского, Рогожина, Большая Затонская, 1-й Мало-Северный пр., Хвесина, Лермонтова, Славянская площадь, Малая Горная, Малая Затонская, Соколовая и Весенняя. Сумма аукциона 8,2 млн рублей.Ранее при содействии председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина были выделены средства на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на въезде в Саратов со стороны Энгельса. Освобождение данной территории позволит создать удобный въезд в город.