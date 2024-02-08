8 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 08 февраля
В новый противотуберкулезный диспансер закупают 7 тысяч единиц современного медоборудования
17:00 | 08 февраля
Жители Вольска и Вольского района могут пройти МРТ-диагностику не выезжая за пределы города
16:37 | 08 февраля
Объявлен аукцион на подготовку проектно-сметной документации транспортной развязки на Славянской площади
16:32 | 08 февраля
Врачи и пациенты ждут скорого переезда в отремонтированный корпус областной детской больницы
16:00 | 08 февраля
Национально-культурная организация отправила «Ниву» участникам СВО
15:13 | 08 февраля
IT-разработка с технологиями ИИ
15:00 | 08 февраля
На ремонт дорог в Саратовской области в 2024 году направят более 20 млрд рублей
14:20 | 08 февраля
Ученики из школы Героя России побывали в воинской части
13:00 | 08 февраля
Сегодня юные хоккеисты определят обладателя «Золотой шайбы»
12:58 | 08 февраля
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Ученики из школы Героя России побывали в воинской части

Новости
Ученики из школы Героя России побывали в воинской части



Школьники из Шихан посетили местную войсковую часть № 29753. Военнослужащие провели экскурсию для отряда Юнармии «Вымпел» - ребят, которые учатся в СОШ № 12 имени Героя России А.И. Потапова.

Посещение воинской части стало возможным благодаря поддержке Шиханского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».

Для детей организовали посещение учебных классов подготовки операторов БПЛА. Кроме того ребята ознакомились с бытом военнослужащих и в комнате отдыха попили чай со сладостями вместе с военными.