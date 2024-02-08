Ученики из школы Героя России побывали в воинской части

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Школьники из Шихан посетили местную войсковую часть № 29753. Военнослужащие провели экскурсию для отряда Юнармии «Вымпел» - ребят, которые учатся в СОШ № 12 имени Героя России А.И. Потапова.Посещение воинской части стало возможным благодаря поддержке Шиханского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».Для детей организовали посещение учебных классов подготовки операторов БПЛА. Кроме того ребята ознакомились с бытом военнослужащих и в комнате отдыха попили чай со сладостями вместе с военными.