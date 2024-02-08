В новый противотуберкулезный диспансер закупают 7 тысяч единиц современного медоборудования
Более 233 млн рублей выделено из регионального бюджета на приобретение медицинского оборудования для строящегося Областного клинического противотуберкулезного диспансера, возведение которого ведётся при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.
На сегодняшнем заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали поправки в бюджет области, инициированные губернатором Романом Бусаргиным.
Строительство крупного медицинского объекта подходит к концу, уже полным ходом идут поставки оборудования экспертного класса. Всего закупается более 7 тыс, единиц и более 200 наименований различной медицинской техники. Среди них компьютерный томограф, цифровой рентгеновский комплекс, передвижной рентгеновский аппарат, палатный рентгеновский аппарат с системой цифровой радиографии, УЗИ сканеры.
«У возводимого противотуберкулезного диспансера есть масса неоспоримых преимуществ, прежде всего, диспансер переместится из самого центра города в более удачный для такого медучреждения район. Здесь просторные и светлые коридоры, палаты, все остальные помещения. Все получаемое оборудование высочайшего уровня, безусловно, оно будет способствовать более точной диагностики, своевременной корректировки лечения для получения наилучшего результата и скорейшего выздоровления», - прокомментировала главный врач Областного клинического противотуберкулезного диспансера Татьяна Морозова.
На сегодняшнем заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали поправки в бюджет области, инициированные губернатором Романом Бусаргиным.
Строительство крупного медицинского объекта подходит к концу, уже полным ходом идут поставки оборудования экспертного класса. Всего закупается более 7 тыс, единиц и более 200 наименований различной медицинской техники. Среди них компьютерный томограф, цифровой рентгеновский комплекс, передвижной рентгеновский аппарат, палатный рентгеновский аппарат с системой цифровой радиографии, УЗИ сканеры.
«У возводимого противотуберкулезного диспансера есть масса неоспоримых преимуществ, прежде всего, диспансер переместится из самого центра города в более удачный для такого медучреждения район. Здесь просторные и светлые коридоры, палаты, все остальные помещения. Все получаемое оборудование высочайшего уровня, безусловно, оно будет способствовать более точной диагностики, своевременной корректировки лечения для получения наилучшего результата и скорейшего выздоровления», - прокомментировала главный врач Областного клинического противотуберкулезного диспансера Татьяна Морозова.