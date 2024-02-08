В новый противотуберкулезный диспансер закупают 7 тысяч единиц современного медоборудования

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На сегодняшнем заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали поправки в бюджет области, инициированные губернатором Романом Бусаргиным.Строительство крупного медицинского объекта подходит к концу, уже полным ходом идут поставки оборудования экспертного класса. Всего закупается более 7 тыс, единиц и более 200 наименований различной медицинской техники. Среди них компьютерный томограф, цифровой рентгеновский комплекс, передвижной рентгеновский аппарат, палатный рентгеновский аппарат с системой цифровой радиографии, УЗИ сканеры.«У возводимого противотуберкулезного диспансера есть масса неоспоримых преимуществ, прежде всего, диспансер переместится из самого центра города в более удачный для такого медучреждения район. Здесь просторные и светлые коридоры, палаты, все остальные помещения. Все получаемое оборудование высочайшего уровня, безусловно, оно будет способствовать более точной диагностики, своевременной корректировки лечения для получения наилучшего результата и скорейшего выздоровления», - прокомментировала главный врач Областного клинического противотуберкулезного диспансера Татьяна Морозова.