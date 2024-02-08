8 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 08 февраля
В новый противотуберкулезный диспансер закупают 7 тысяч единиц современного медоборудования
17:00 | 08 февраля
Жители Вольска и Вольского района могут пройти МРТ-диагностику не выезжая за пределы города
16:37 | 08 февраля
Объявлен аукцион на подготовку проектно-сметной документации транспортной развязки на Славянской площади
16:32 | 08 февраля
Врачи и пациенты ждут скорого переезда в отремонтированный корпус областной детской больницы
16:00 | 08 февраля
Национально-культурная организация отправила «Ниву» участникам СВО
15:13 | 08 февраля
IT-разработка с технологиями ИИ
15:00 | 08 февраля
На ремонт дорог в Саратовской области в 2024 году направят более 20 млрд рублей
14:20 | 08 февраля
Ученики из школы Героя России побывали в воинской части
13:00 | 08 февраля
Сегодня юные хоккеисты определят обладателя «Золотой шайбы»
12:58 | 08 февраля
В День науки: о философии Булгакова, любимом романе и об истинной любви, а также почему рукописи не горят - с Жанной Андриевской
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В новый противотуберкулезный диспансер закупают 7 тысяч единиц современного медоборудования

Новости
Более 233 млн рублей выделено из регионального бюджета на приобретение медицинского оборудования для строящегося Областного клинического противотуберкулезного диспансера, возведение которого ведётся при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

На сегодняшнем заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали поправки в бюджет области, инициированные губернатором Романом Бусаргиным.

Строительство крупного медицинского объекта подходит к концу, уже полным ходом идут поставки оборудования экспертного класса. Всего закупается более 7 тыс, единиц и более 200 наименований различной медицинской техники. Среди них компьютерный томограф, цифровой рентгеновский комплекс, передвижной рентгеновский аппарат, палатный рентгеновский аппарат с системой цифровой радиографии, УЗИ сканеры.

«У возводимого противотуберкулезного диспансера есть масса неоспоримых преимуществ, прежде всего, диспансер переместится из самого центра города в более удачный для такого медучреждения район. Здесь просторные и светлые коридоры, палаты, все остальные помещения. Все получаемое оборудование высочайшего уровня, безусловно, оно будет способствовать более точной диагностики, своевременной корректировки лечения для получения наилучшего результата и скорейшего выздоровления», - прокомментировала главный врач Областного клинического противотуберкулезного диспансера Татьяна Морозова.