Жители Вольска и Вольского района могут пройти МРТ-диагностику не выезжая за пределы города

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По поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина минздравом области приняты меры по организации своевременного проведения магнитно-резонансной терапии пациентам Вольской районной больницыВсе пациенты, нуждающиеся в проведении данного исследования , могут пройти его в филиале Областного клинического онкологического диспансера. Достаточно обратиться к своему лечащему врачу районной больницы за направлением на данный вид диагностики, при наличии показаний врач ее назначит.Для пациентов из Вольской районной больницы в филиале онкодиспансера специально выделено время для проведения МРТ с 12.00 до 14.00 по будням. Исследование выполняется в МРТ-кабинете лечебно-диагностического отдела N3 ГУЗ «ОКОД» в Вольске по адресу: ул. Пионерская, 59А. Это позволит пациентам районной больницы проходить диагностику удобно и без очередей.«Обращаем внимание на то, что некоторые пациенты будут направляться на данный вид исследований по-прежнему в Балаково. Это связано с тем, что при наличии определенного вида паталогий, например, сердечно-сосудистых, пациенту необходимо исследование на аппарате, у которого технический функционал и возможности шире. Для этого также выдаётся направление в Вольской РБ. Процедура, как и в других случаях проводится по медицинским показаниям в рамках ОМС, то есть бесплатно», - заключил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.