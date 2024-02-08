Национально-культурная организация отправила «Ниву» участникам СВО
Зампред региональной национально-культурной автономии казахов Саратовской области Ельдос Кубланов приобрел и отправил автомобиль «Нива» участникам специальной военной операции в саратовский 94-й полк.
Председатель организации Айдос Арстанов отметил: «Считаю необходимым оказывать поддержку защитникам нашего Отечества. Наша организация продолжит оказывать необходимую помощь участникам специальной военной операции. Благодарю от себя лично и от казахов Саратовской области наших военнослужащих».