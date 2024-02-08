На ремонт дорог в Саратовской области в 2024 году направят более 20 млрд рублей
На сегодняшний день по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, планируется отремонтировать порядка 200 км трасс, включая объекты улично-дорожной сети г. Саратова и г. Энгельса. Всего на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено порядка 7 млрд рублей.
По региональной программе «Ремонт внутрипоселковых дорог сельских поселений» в текущем году планируются работы на почти 350 км внутрипоселковых дорог. На эти цели из областного бюджета выделено 1,4 млрд рублей. С муниципалитетами заключено 251 соглашение. Выделение субсидий из расчета по 3000 рублей на жителя – инициатива Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Реализация программы находится на особом контроле Губернатора Романа Бусаргина.
В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» запланированы работы (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) на шести объектах общей протяженностью почти 34 км. 787 млн рублей выделены из федерального, областного бюджетов, а также из внебюджетных источников. Среди объектов – капремонт муниципального участка дороги «Красноармейск - Некрасово» - 11,8 км, капремонт дорог с. Давыдовка Пугачевского района - 7,5 км и другие.
По информации специалистов ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», в текущем году на капитальный ремонт, ремонт и работы по устройству защитных слоев запланировано финансирование в размере 11,7 млрд рублей. Планируется привести в нормативное состояние более 320 км федеральных трасс