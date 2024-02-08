На ремонт дорог в Саратовской области в 2024 году направят более 20 млрд рублей

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На сегодняшний день по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, планируется отремонтировать порядка 200 км трасс, включая объекты улично-дорожной сети г. Саратова и г. Энгельса. Всего на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено порядка 7 млрд рублей.По региональной программе «Ремонт внутрипоселковых дорог сельских поселений» в текущем году планируются работы на почти 350 км внутрипоселковых дорог. На эти цели из областного бюджета выделено 1,4 млрд рублей. С муниципалитетами заключено 251 соглашение. Выделение субсидий из расчета по 3000 рублей на жителя – инициатива Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Реализация программы находится на особом контроле Губернатора Романа Бусаргина.В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» запланированы работы (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) на шести объектах общей протяженностью почти 34 км. 787 млн рублей выделены из федерального, областного бюджетов, а также из внебюджетных источников. Среди объектов – капремонт муниципального участка дороги «Красноармейск - Некрасово» - 11,8 км, капремонт дорог с. Давыдовка Пугачевского района - 7,5 км и другие.По информации специалистов ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», в текущем году на капитальный ремонт, ремонт и работы по устройству защитных слоев запланировано финансирование в размере 11,7 млрд рублей. Планируется привести в нормативное состояние более 320 км федеральных трасс