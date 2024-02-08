Сегодня юные хоккеисты определят обладателя «Золотой шайбы»

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Вчера за право быть первыми на ледовой арене соревновались 8 команд из Калининского, Марксовского, Энгельсского, Лысогорского, Балашовского, Пугачевского муниципальных районов области, городского округа ЗАТО «Светлый» и муниципального образования «Город Саратов».По итогам группового этапа в финал вышли команды из Калининского и Пугачевского муниципальных районов и города Саратова.Для участников также была организована экскурсия в Исторический парк «Россия - моя история».Финальные игры пройдут 8 февраля по круговой системе.