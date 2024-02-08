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Впервые в Саратовской области финансово поддержат совет муниципальных образований

Новости
Депутаты Саратовской областной Думы поддержали поправки в областной бюджет, предусматривающие выделение субсидии на господдержку деятельности Совета муниципальных образований области.


Напомним, Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления поручил регионам реализовать комплекс мер по поддержке советов муниципальных образований, предусмотрев финансирование на поддержку их деятельности. Инициативу о том, чтобы предусмотреть комплекс мер по поддержке Советов муниципальных образований на обсуждение вынесла Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. На уровне региона инициативу поддержал Губернатор Роман Бусаргин.

Практика финансовой поддержки деятельности советов муниципальных образований в нашем регионе будет реализована впервые.

Одобренная депутатами мера поддержки Совета муниципальных образований будет способствовать созданию условий по развитию местного самоуправления.