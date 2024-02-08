Участникам СВО будут помогать в центре реабилитации ветеранов "Патриот"

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«Ассоциация ветеранов специальной военной операции», «Офицеры России» и фонд «Родина. Вера. Честь» договорились об активном сотрудничестве по оказанию социальной поддержки и реабилитации участников спецоперации, прибывающих в отпуск и по окончанию военной службы.Соглашения о сотрудничестве подписали председатель региональной «Ассоциации ветеранов специальной военной операции» Илья Губерт, председатель президиума реготделения «Офицеров России» Владимир Незнамов, председатель фонда «Родина. Вера. Честь» Владимир Кудинов.Отметим, что в Саратовской области фондом «Родина. Вера. Честь» реализуется проект по созданию Центра реабилитации ветеранов «Патриот», в рамках работы которого будет предоставляться помощь участникам специальной военной операции. Проект является победителем областного конкурса НКО.«Мы договорились о конкретных мероприятиях по организации помощи участникам спецоперации на площадке реабилитационного центра «Патриот». Особое внимание будет обращено на военнослужащих, проживающих в районах области», - сообщил Владимир Кудинов.