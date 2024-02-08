Агропромышленный проект саратовской компании номинирован на премию

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Компания из Саратовской области вошла в шорт-лист ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года-2023». В списке финалистов в номинации «Запуск года» - проект «Зерновой рукав Агробэг» от ПСК «Геодор».Энгельсская компания стала первым российским производителем полимерного рукава для хранения зерна. Это альтернатива элеваторному хранению. Технология позволяет упростить логистику доставки урожая на элеватор, миксовать зерно для улучшения качественных характеристик и сокращать потери сухой массы. Зерновые рукава нашего производителя активно используются в регионах Поволжья, Центральной России, Забайкалья, а также в Калининградской области.«ПСК Геодор» специализируется на производстве полимерных материалов для АПК, строительства промышленных и гражданских сооружений.