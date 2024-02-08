8 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 08 февраля
В новый противотуберкулезный диспансер закупают 7 тысяч единиц современного медоборудования
17:00 | 08 февраля
Жители Вольска и Вольского района могут пройти МРТ-диагностику не выезжая за пределы города
16:37 | 08 февраля
Объявлен аукцион на подготовку проектно-сметной документации транспортной развязки на Славянской площади
16:32 | 08 февраля
Врачи и пациенты ждут скорого переезда в отремонтированный корпус областной детской больницы
16:00 | 08 февраля
Национально-культурная организация отправила «Ниву» участникам СВО
15:13 | 08 февраля
IT-разработка с технологиями ИИ
15:00 | 08 февраля
На ремонт дорог в Саратовской области в 2024 году направят более 20 млрд рублей
14:20 | 08 февраля
Ученики из школы Героя России побывали в воинской части
13:00 | 08 февраля
Сегодня юные хоккеисты определят обладателя «Золотой шайбы»
12:58 | 08 февраля
В День науки: о философии Булгакова, любимом романе и об истинной любви, а также почему рукописи не горят - с Жанной Андриевской
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Агропромышленный проект саратовской компании номинирован на премию

Новости
Агропромышленный проект саратовской компании номинирован на премию


Компания из Саратовской области вошла в шорт-лист ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года-2023». В списке финалистов в номинации «Запуск года» - проект «Зерновой рукав Агробэг» от ПСК «Геодор».

Энгельсская компания стала первым российским производителем полимерного рукава для хранения зерна. Это альтернатива элеваторному хранению. Технология позволяет упростить логистику доставки урожая на элеватор, миксовать зерно для улучшения качественных характеристик и сокращать потери сухой массы. Зерновые рукава нашего производителя активно используются в регионах Поволжья, Центральной России, Забайкалья, а также в Калининградской области.

«ПСК Геодор» специализируется на производстве полимерных материалов для АПК, строительства промышленных и гражданских сооружений.