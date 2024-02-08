8 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 08 февраля
В новый противотуберкулезный диспансер закупают 7 тысяч единиц современного медоборудования
17:00 | 08 февраля
Жители Вольска и Вольского района могут пройти МРТ-диагностику не выезжая за пределы города
16:37 | 08 февраля
Объявлен аукцион на подготовку проектно-сметной документации транспортной развязки на Славянской площади
16:32 | 08 февраля
Врачи и пациенты ждут скорого переезда в отремонтированный корпус областной детской больницы
16:00 | 08 февраля
Национально-культурная организация отправила «Ниву» участникам СВО
15:13 | 08 февраля
IT-разработка с технологиями ИИ
15:00 | 08 февраля
На ремонт дорог в Саратовской области в 2024 году направят более 20 млрд рублей
14:20 | 08 февраля
Ученики из школы Героя России побывали в воинской части
13:00 | 08 февраля
Сегодня юные хоккеисты определят обладателя «Золотой шайбы»
12:58 | 08 февраля
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Школьников области приглашают поучаствовать в фестивале-конкурсе авторской песни «Отчизну славим и героев!»

Новости
Фестиваль-конкурс «Отчизну славим и героев!» проводится среди учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и вузов.




Конкурс помогает выявить талантливых авторов и исполнителей среди учащихся, приобщить школьников к героическому прошлому и настоящему России.

Каждый участник представляет одно произведение, выступая со своим концертмейстером, под фонограмму (минус) или под собственный аккомпанемент. Каждое общеобразовательное учреждение представляет не более трех номеров.

На конкурс представляются произведения только собственного сочинения или в соавторстве с учителем на патриотическую тематику:
- о России;
- о Саратовском крае;
- о героях войны (любой);
- о службе в армии.

Заявки принимаются на электронную почту olgavalerievna72@mail.ru до 13 февраля 2024 года (включительно).