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Более 2,9 млрд рублей привлек в 2023 году малый и средний бизнес Саратовской области под «зонтичные» поручительства

Новости
Более 2,9 млрд рублей кредитных средств привлекли малые и средние предприятия Саратовской области в 2023 году за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Прирост по сравнению с 2022 годом составил 26%. Такие данные предоставила Корпорация МСП.




«Зонтичные» поручительства — это упрощенный способ получить банковское финансирование. Механизм был запущен по поручению Президента РФ Владимира Путина и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В целом по России малые и средние предприятия за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП смогли привлечь свыше 312 млрд рублей кредитных средств. По сравнению с аналогичным показателем 2022 года объем полученных средств вырос в 1,5 раза.

В топ отраслей по увеличению объема средств, привлеченных под «зонтичные поручительства» в 2023 году, вошли гостиницы и общепит (прирост 145%), административная деятельность (+110%), а также культура и спорт (рост на 90%), транспортировка и хранение (+68%).

В топ банков по объемам выданных под «зонтичные» поручительства кредитных средств в 2023 году вошли Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Совкомбанк и МСП Банк.