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В Саратове подписано соглашение между СГУ имени Н.Г. Чернышевского и фондом «Защитники Отечества»

Новости
В Саратове подписано соглашение между СГУ имени Н.Г. Чернышевского и фондом «Защитники Отечества»

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и Саратовским национальным исследовательским государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского (СГУ). Документ скрепили подписями ректор СГУ Алексей Чумаченко и руководитель Саратовского регионального филиала фонда Денис Белоусов. На церемонии подписания соглашения присутствовали деканы факультетов и директора институтов СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

Денис Белоусов познакомил гостей с деятельностью фонда и провёл экскурсию по территории филиала: «Наша работа нацелена на поддержку участников СВО, ветеранов боевых действий, членов их семей, в том числе семей погибших военнослужащих». По его словам, наряду с социальным сопровождением военнослужащих фонд ставит своей задачей проведение патриотических мероприятий для молодёжи, привлечение студентов-волонтёров к сотрудничеству с параолимпийским движением.

Идею по формированию патриотического мировоззрения в студенческой среде поддержал ректор СГУ Алексей Чумаченко: «Кроме задач, которые стоят сегодня перед вузами по подготовке квалифицированных кадров, воспитательный аспект исключительно важен. Совместными усилиями мы сможем выстроить образовательную систему, где нравственные ориентиры наших соотечественников, отдающих свой долг Родине, станут основой формирования духовно-нравственного потенциала у социально активной молодежи и всего подрастающего поколения».

Филиалы фонда «Защитники Отечества» открыты в Саратове и районах области. С начала работы в филиал обратились почти четыре тысячи человек. Самые частые вопросы – проблемы с получением выплат и удостоверения ветерана боевых действий, а также содействие в медицинской помощи и социальной реабилитации.

На основании подписанного документа будет налажено взаимодействие молодёжных объединений вуза с региональным фондом, будут проводиться совместные мероприятия и акции.

Подписанию соглашения предшествовала экскурсия руководителей учебных подразделений СГУ имени Н.Г. Чернышевского в Музей СВО. В экспозиции музея представлены личные вещи, фотографии и награды Героев России, трофейное оружие, в том числе ПТРК Javelin, гранатомет NLAW, фрагменты ракет HIMARS и другие образцы, книга памяти погибших в СВО саратовцев, которая в настоящее время насчитывает 437 имен.
В центральной части экспозиции размещён Знак Губернатора Саратовской области «За мужество и отвагу». Первыми награду за участие в спецоперации 22 февраля 2023 года получили 11 саратовских военнослужащих.