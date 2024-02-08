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Приставы рассказали о приостановке взыскания долгов участников СВО

Новости

В период службы участники СВО, а также члены их семей вправе приостановить принудительное взыскание долгов (штрафов ГИБДД, долгов по кредитам и оплате ЖКУ). ГУ ФССП России по Саратовской области разъяснило порядок приостановления исполнительного производства в отношении участников СВО. Подкаст на эту тему опубликован в официальных аккаунтах ведомства.


«Если в отношении военнослужащего по контракту, призванному в рамках частичной мобилизации либо участвующего в специальной военной операции гражданина возбуждено исполнительное производство, то приостановить его возможно. Основанием его является статья 40 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве». Всё, что нужно – это написать соответствующее заявление и приложить подтверждающий документ. Подчеркну – без него исполнительные действия по производству продолжаются. В автоматическом режиме это не работает. Заявление может написать как сам участник специальной военной операции, так и его родственники», - отмечает Валентина Третьяк, официальный представитель Главного управления ФССП России по Саратовской области.

Подать заявление можно двумя способами – либо в ходе личного приема у судебного пристава-исполнителя по месту регистрации должника, либо через портал Госуслуги. После получения заявления о приостановлении исполнительного производства судебный пристав в течение трех дней выносит соответствующее постановление. С его копией также можно ознакомиться в личном кабинете Госуслуг. Приостановление исполнительных производств возможно также и в отношении детей и супругов участников СВО. Алгоритм действий тот же. Однако это касается не всех должников. Приостановление исполнительных производств о взыскании алиментов и ущерба по потере кормильца в данном случае невозможно.