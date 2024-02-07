Саратовские компании посетят Китай с бизнес-миссией

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Компании Саратовской области приглашаются к участию в бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику, которая состоится с 29 по 30 марта. Ее целью является развитие торгово-экономических связей между предпринимателями двух стран, заключение экспортных контрактов.Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».Программа делового визита включает переговоры с потенциальными партнерами из Китая.Для участия обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону (8452) 744-220 или направлять заявку на почту cpexport64@gmail.com