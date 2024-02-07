7 Февраля 2024 СРЕДА
Новости
15:30 | 07 февраля
По новой региональной программе районы получат технику для благоустройства территории
15:00 | 07 февраля
Жители Саратовской области стали самыми активными в стране по предложениям благоустройства городов
14:47 | 07 февраля
Саратовские компании посетят Китай с бизнес-миссией
14:33 | 07 февраля
Многодетные семьи освободили от оплаты за детский сад с 1 января этого года
14:00 | 07 февраля
В Саратовской области будут развивать промышленный туризм
13:00 | 07 февраля
Сотрудники агрохолдинга «Саратов-Птица» прошли обучение в рамках нацпроекта Президента
12:00 | 07 февраля
9 февраля в Саратове стартует кинопроект «Победа» для всей семьи»
11:00 | 07 февраля
Саратовским медикам вручили национальную премию «Будем жить»
10:00 | 07 февраля
В Саратове стартует областной турнир «Золотая шайба»
09:00 | 07 февраля
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Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовские компании посетят Китай с бизнес-миссией

Новости
Саратовские компании посетят Китай с бизнес-миссией


Компании Саратовской области приглашаются к участию в бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику, которая состоится с 29 по 30 марта. Ее целью является развитие торгово-экономических связей между предпринимателями двух стран, заключение экспортных контрактов.

Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Программа делового визита включает переговоры с потенциальными партнерами из Китая.

Для участия обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону (8452) 744-220 или направлять заявку на почту cpexport64@gmail.com