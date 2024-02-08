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По новой региональной программе районы получат технику для благоустройства территории

Новости
Сегодня на заседании областной думы приняли поправки в бюджет, предложенные правительством области.



Так, по новой региональной программе 151,8 млн рублей направят в муниципальные районы для покупки коммунальной техники. Всего на эти средства планируют приобрести 52 единицы спецтехники для уборки территорий.

«Инициатива губернатора Романа Бусаргина о выделении средств муниципалитетам на закупку коммунальной техники своевременна. Районам требуется поддержка от области в вопросе содержания дорог. Техника в зимних условиях, тем более, в условиях нашего достаточно сложного городского рельефа, эксплуатируется интенсивно и, очевидно, что обновление парка спецтехники требуется постоянно. Областное финансирование поможет нам приобрести в этом году две единицы техники. Предыдущие два года поселениям выделялись из областного бюджета средства на ремонт сельских дорог, новая техника поможет эффективнее их содержать», – рассказал Андрей Татаринов, глава Вольского муниципального района.