Многодетные семьи освободили от оплаты за детский сад с 1 января этого года

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Напомним, в прошлом году была принята мера поддержки в виде 100 процентной компенсации оплаты за детский сад. Оплата за присмотр и уход за детьми, внесенная за январь и февраль 2024 года будет возвращена многодетным семьям в полном объеме. Компенсация будет выплачена до 25 числа месяца, следующего за отчетным.Предоставление льготы носит заявительный характер, поэтому по данному вопросу родителю необходимо будет обратиться в администрацию детского сада.«На этой неделе состоится совещание с представителями муниципальных районов. Обязательно проговорим сроки принятия необходимых внутренних нормативных актов, чтобы семьи смогли воспользоваться региональной мерой поддержки как можно скорее», – отметил заместитель Председателя Правительства – министр образования Михаил Орлов.