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Многодетные семьи освободили от оплаты за детский сад с 1 января этого года

Новости
Сегодня депутаты областной Думы поддержали законопроект, согласно которому дети из многодетных семей смогут посещать детский сад бесплатно. Мера поддержки, инициированная главой региона Романом Бусаргиным, распространяется на все многодетные семьи региона, независимо от дохода, и начнет действовать с 1 января текущего года.


Напомним, в прошлом году была принята мера поддержки в виде 100 процентной компенсации оплаты за детский сад. Оплата за присмотр и уход за детьми, внесенная за январь и февраль 2024 года будет возвращена многодетным семьям в полном объеме. Компенсация будет выплачена до 25 числа месяца, следующего за отчетным.
Предоставление льготы носит заявительный характер, поэтому по данному вопросу родителю необходимо будет обратиться в администрацию детского сада.
«На этой неделе состоится совещание с представителями муниципальных районов. Обязательно проговорим сроки принятия необходимых внутренних нормативных актов, чтобы семьи смогли воспользоваться региональной мерой поддержки как можно скорее», – отметил заместитель Председателя Правительства – министр образования Михаил Орлов.