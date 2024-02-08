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VIII Съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров примет Саратов в 2024 году

Новости
VIII Съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров примет Саратов в 2024 году


Ведущих генетиков России и зарубежья готовится принять Саратов в этом году. Предстоящее событие стало темой рабочей встречи в Правительстве Саратовской области, участие в которой приняли заместитель председателя регионального Правительства - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин и оргкомитет Съезда во главе с академиком РАН, президентом Вавиловского общества генетиков и селекционеров Игорем Тихоновичем.

Саратов выбран местом проведения Съезда Вавиловского общества, который проходит раз в пятилетие. Предстоящий Съезд станет восьмым. Мероприятие планируется провести 14-19 июня 2024 года в Саратовском государственном университете, где когда-то на Съезде селекционеров прочитал свой знаменитый доклад «Закон гомологических рядов наследственной изменчивости» Николай Иванович Вавилов - выдающийся отечественный генетик и селекционер.

В беседе с Михаилом Торгашиным Игорь Тихонович подчеркнул ценность практического применения достижений генетики. К примеру, в сельском хозяйстве Саратовской области в зонах рискованного земледелия. «Есть предложения, которые помогают расширить адаптацию растений к неблагоприятным природным факторам. Знакомство специалистов с новейшими генетическими технологиями было бы весьма полезным», - отметил академик.

Участники встречи обсудили направления работы по организации события. В программе Съезда - пленарные заседания и симпозиумы, посвященные медицинской и сельскохозяйственной генетике, селекции, генетическим технологиям и другим направлениям отрасли.