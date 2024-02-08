В Саратове обсудят сроки нерестового запрета и численность стерляди в Волге

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Актуальные проблемы водохранилищ обсудят в Саратове на заседании Волжско-Камского научно-промыслового совета под председательством заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова. Мероприятие состоится 7 февраля, в нем примут участие заместитель председателя правительства Саратовской области-министр сельского хозяйства Роман Ковальский и министр-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области Александр Гаврилов.Среди тем, которые будут обсуждать эксперты из 13 регионов России, - возможность регулирования в регионах сроков нерестового запрета на вылов рыбы в зависимости от погодных условий. Напомним, этот вопрос подробно комментировал министр-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов. По его словам, возможность двигать сроки такого запрета положительно скажется на водных биоресурсах региона.Другая тема — состояние запасов стерляди в волжских водохранилищах. В настоящее время эта рыба, некогда очень распространенная в наших водах, внесена в Красную книгу. В 2023 году в рамках компенсационных мероприятий в Волгу в границах области выпустили более 800 тысяч мальков стерляди, однако этой цифры по-прежнему недостаточно для увеличения популяции этой рыбы и исключения ее из Красной книги.